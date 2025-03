Família de Alegre tem a vida transformada pela união de voluntários

A união de voluntários do Projeto ‘Paz e Pão’ dos Vicentinos, da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, resultou na construção de um novo lar para Débora Thomé da Silva Pirovani, de 21 anos, portadora de paralisia cerebral. A jovem, que há anos vivia em uma casa deteriorada, agora tem um novo começo.

Visita pastoral

O projeto teve origem após uma Visita Pastoral realizada pelo bispo Dom Luiz Fernando Lisboa em 2023, em companhia do então pároco, Padre Juliano Ribeiro. Durante a visita, foi constatada a situação de risco da moradia de Débora, que motivou a ação imediata. “Foi um projeto ousado, que começou após a visita, quando o bispo e o Padre Juliano perceberam a calamidade da casa”, relatou Rafael Azevedo, voluntário do projeto.

Movidos pela situação, os Vicentinos, paroquianos, vizinhos e até pessoas de fora se uniram em uma corrente de solidariedade para proporcionar à família uma nova casa. O imóvel antigo, após passar por duas avaliações técnicas, foi considerado insustentável e teve que ser demolido. “A casa foi interditada pelo engenheiro Daniel, parceiro do projeto, e, em seguida, pela Defesa Civil do município. Com o apoio da prefeitura, conseguimos um aluguel social para que a família fosse retirada do local e a construção de uma nova casa fosse iniciada”, explicou Azevedo.

Celebração

Após oito meses de trabalho, a casa foi entregue com uma grande celebração na última sexta-feira, 28 de março. A cerimônia contou com a presença do pároco Padre Carlos Henrique Dias, que também abraçou o projeto, e do bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, que abençoou o novo lar.

A mãe de Débora, Lucineia Thomé, de 50 anos, emocionada, expressou sua gratidão. “Não sei como agradecer a todos que me ajudaram. Não posso trabalhar porque preciso cuidar da Débora o tempo todo. Só Deus para recompensar cada um que fez parte disso”, disse Lucineia.

Apesar da conquista, a família ainda enfrenta desafios para mobiliar a nova casa. “Qualquer doação de móveis ou eletrodomésticos será muito bem-vinda. Estamos muito gratos por todo apoio”, afirmou. Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone (28) 99920-7028.

