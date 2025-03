Fé e Folia: O Bloco Bote Fé e a Reinvenção do Carnaval Religioso

Em um cenário de carnaval marcado por excessos e festas profanas, o Bloco Bote Fé se destaca como uma proposta singular, misturando devoção religiosa e alegria popular. Realizado anualmente em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, o bloco de rua católico atrai uma multidão de foliões que buscam expressar sua fé através da música, da dança e da confraternização familiar.

Adaptados ao contexto religioso

A animação começa com canções que fazem referência à religiosidade, como a música “Bom é Louvar”, da cantora católica Jake, que foi entoada pelos participantes como um grito de fé. A banda do bloco, composta por jovens da Paróquia Santíssima Trindade, liderou a festa com repertório que inclui clássicos como “Terra Seca” e “Com Jesus É Festa”, criando uma atmosfera única de louvor. A mistura de samba e axé, adaptados ao contexto religioso, é um dos pontos fortes que chamam a atenção no cortejo.

Originalmente criado em 2013, o Bloco Bote Fé nasceu como uma iniciativa voltada à preparação dos jovens para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Rio de Janeiro. Desde então, a proposta foi se expandindo, tornando-se um evento aberto para a participação de toda a comunidade. A missão de evangelizar de forma descontraída e alegre, em plena folia de carnaval, foi se consolidando ao longo dos anos. No entanto, o Bloco não deixou de lado seu compromisso com os valores cristãos.

Ambiente familiar

Ao contrário de outros blocos de rua que são marcados pela presença de bebidas alcoólicas e pela busca por diversão sem limites, o Bote Fé mantém um ambiente familiar, onde as famílias se reúnem para celebrar a fé sem perder o espírito carnavalesco. Embora o consumo de álcool não seja proibido, a presença da bebida é modesta, já que a maioria do público opta por vivenciar o evento de uma maneira mais espiritualizada. De acordo com os organizadores, a falta de ênfase no consumo de bebidas alcoólicas não afeta o evento, pelo contrário, reforça a proposta de uma festividade mais voltada ao louvor e à união familiar.

Outro elemento que diferencia o Bote Fé de outros blocos de rua é o envolvimento direto do clero local. Durante o desfile, o pároco da Paróquia Santíssima Trindade, padre Antônio Marcos Moura, não se limitou a observar, mas foi um dos animadores do evento, interagindo com os participantes e conduzindo momentos de evangelização. Essa interação entre a liderança religiosa e a comunidade reflete a proposta do evento: tornar a experiência de fé mais acessível e atrativa, especialmente para os jovens, mas também para toda a família.

Carnaval com propósito

Com o passar dos anos, a proposta de um bloco de carnaval religioso foi se consolidando e, atualmente, o evento atrai um público diversificado. De jovens a famílias inteiras, todos se unem para celebrar o carnaval de maneira diferente, onde a fé e a folia coexistem de forma harmônica. O Bloco Bote Fé começa sempre nas primeiras horas da tarde de terça-feira de carnaval e segue até o início da noite, percorrendo a Avenida da Praia Central de Marataízes. Ao contrário de outros blocos, que se estendem até altas horas da madrugada, o evento reflete a busca por um carnaval com propósito, onde a alegria é transmitida não apenas pela música, mas pela mensagem do evangelho.

Assim, o Bloco Bote Fé se destaca como uma alternativa ao carnaval convencional, mostrando que é possível celebrar a fé com entusiasmo, sem abrir mão dos princípios cristãos. Em tempos de excessos, a proposta de Marataízes se firma como uma opção de carnaval que aposta na união, na paz e na alegria saudável, demonstrando que a festa religiosa também tem seu espaço nas tradições carnavalescas do Brasil.

