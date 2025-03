Guaçuí recebe pré-lançamento da nova portaria do Reflorestar; confira

Na manhã da última sexta-feira (28), a Câmara de Vereadores de Guaçuí recebeu o Café da Manhã de Pré-lançamento da nova portaria do Programa Reflorestar, reunindo produtores rurais, autoridades e parceiros em um encontro voltado à preservação ambiental e ao fortalecimento da agricultura sustentável.

Parceria

O evento foi organizado pela MV Gestão Integrada, com apoio da Prefeitura de Guaçuí e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que disponibilizaram a estrutura necessária para a recepção dos participantes.

Um dos destaques da programação foi a ação de troca de cestas básicas por mudas nativas, iniciativa que mobilizou produtores rurais e resultou na arrecadação de mais de 2 mil mudas. As doações vieram do Instituto Pacto pelas Águas Capixabas, do Viveiro do IFES de Alegre e do Grupo SIEMA.

Municípios e autoridades homenageados

Durante o evento, municípios que se destacaram na preservação ambiental foram homenageados. Muniz Freire recebeu reconhecimento por ter 414 produtores atendidos pelo programa, seguido por Alegre, com 200, e Guaçuí, com 157. Representantes das prefeituras receberam as homenagens em nome das cidades, destacando o impacto positivo das ações em cada localidade.

O Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, também foi homenageado pelo apoio constante ao Reflorestar, que já beneficiou mais de 5 mil produtores em todo o Espírito Santo. Em seu discurso, Rigoni ressaltou a importância da continuidade do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e do incentivo aos produtores rurais na recuperação da vegetação nativa.

Novidades da nova portaria

O gerente do Programa Reflorestar, Gabriel Nunes, apresentou as principais atualizações previstas na nova portaria. Entre as novidades, estão a inclusão de intervenções físicas, como a construção de barraginhas, caixas secas e cochos, além da previsão de atender 700 novos produtores. Segundo Gabriel, o novo ciclo do programa busca ampliar o suporte técnico e financeiro aos agricultores e fortalecer as práticas de conservação ambiental no estado.

Para o diretor de operações da MV Gestão Integrada, Vinícius Santos Terra, o evento representou uma importante oportunidade de mobilização de lideranças e fortalecimento das parcerias que garantem o crescimento do Reflorestar. “Esse momento reforça nosso compromisso de atuar junto aos municípios e produtores, garantindo a recuperação de áreas degradadas e novas oportunidades para o meio rural”, destacou.

Próximo passo: lançamento oficial

O lançamento oficial da nova portaria do Programa Reflorestar será realizado pelo Governo do Estado na próxima terça-feira (4), em Atílio Vivacqua. A expectativa é de que as mudanças tragam ainda mais eficiência e resultados positivos para o meio ambiente e para a produção rural capixaba.

