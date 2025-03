Fiéis celebram o Dia Mundial da Água em Piaçu

Na manhã deste sábado (22), centenas de fiéis católicos estiveram na Gruta de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Piaçu, Paróquia Imaculado Coração de Maria.

A Santa Missa foi presidida pelo pároco, Padre Bruno Firmino Ferreira, às 6h. A celebração religiosa marcou as comemorações do Dia Mundial da Água, também celebrado neste sábado.

“Nós celebramos na gruta reunindo mais de 300 fiéis. Foi um momento muito importante onde, no dia anterior, todas as pessoas foram até suas fontes ou nascentes e encheram garrafinhas com água. Na própria gruta também existe uma fonte de água e, lá também, os fiéis puderam recolher um pouco de água para levarem às suas nascentes”, explicou o presbítero.

Organizada pela Paróquia Imaculado Coração de Maria, a Santa Missa foi marcada pela benção das águas.

“Ao voltarem para suas casas, nossos paroquianos vão convidar suas famílias ou reunirem-se em comunidades para, próximos das fontes e nascentes, jogarem a água benta e, fazerem deste gesto, um momento de oração e reflexão”, orientou.

A Missa do Dia Mundial da água reuniu as dezenove Comunidades Eclesiais de Base. “Mesmo debaixo de chuva, o povo foi fiel e tivemos uma grande participação”, comemora o presbítero, completando: “foi um momento muito importante para nossa paróquia e nossas CEBs. Só temos que agradecer!”

