Forças de Segurança deflagram Operação Estado Presente em Colatina

As forças de Segurança do Estado deflagraram, na última segunda-feira (24), a Operação Estado Presente na região Noroeste do Estado. A operação durou três dias e foi realizada, concomitantemente, em todos os municípios da região, sendo intensificada na noite desta quarta-feira (26), em Colatina.

A ação foi coordenada pela Gerência de Operações Integradas (Geopi) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e seu objetivo foi fortalecer o combate à criminalidade e promover maior segurança para a população, visando à prevenção de crimes e à prisão de infratores.

As diligências reuniram Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e Prefeitura Municipal de Colatina. As equipes realizaram ações ostensivas, diligências investigativas, operações de trânsito e cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão.

Mais de 500 policiais se dedicaram à Operação Estado Presente, nos três dias de incursões. Somente nessa quarta-feira (26), as ações intensificadas no município de Colatina contaram com um efetivo de 83 agentes, incluindo servidores das Forças de Segurança e da Prefeitura Municipal de Colatina.

“Cada região do Estado é acompanhada individualmente, por meio dos indicadores criminais, e as ações são planejadas conforme as características de cada região. As análises e o planejamento das operações são realizados conforme os parâmetros do Programa Estado Presente em Defesa da Vida e culminam em prisões e apreensões importantes, que contribuem para a redução da criminalidade e aumento da sensação de segurança pela população local”, explicou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Resultados expressivos

Em três dias, a Operação Estado Presente – Noroeste resultou em 85 prisões, sendo 69 em flagrante e 16 em cumprimento de mandados judiciais. Foram apreendidos 20 armas de fogo e mais de 23 quilos de maconha, além de outros entorpecentes. Juntos, os policiais cumpriram 80 mandados judiciais, entre busca e apreensão e ordens de prisão, abordaram mais de 1.600 pessoas nas ruas, 575 veículos, 604 motocicletas e 43 veículos de transporte de passageiros. No trânsito, 72 autos de infração foram confeccionados, sendo 12 veículos removidos e outros três recuperados.

Em Colatina, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apreendeu um adolescente de 16 anos envolvido no ataque a um estabelecimento comercial no bairro Bela Vista, em outubro de 2024. No ataque, o dono do bar foi assassinado e um menor de 13 anos acabou baleado. O adolescente foi localizado no mesmo bairro onde o crime ocorreu e já se encontra no sistema socioeducativo.

Ainda em Colatina, policiais militares do 8º BPM encontraram uma residência utilizada para o armazenamento de drogas e armas e que abrigava membros da facção criminosa Tropa do Urso, envolvida em homicídios. Nas buscas, a guarnição apreendeu mais de 20 quilos de maconha, munições e dois revólveres. Um homem de 28 anos foi preso.

Em Vila Pavão, uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar recuperou uma caminhonete roubada em 2021, na cidade da Serra. O veículo tinha irregularidades e sinais de remarcação. Uma mulher de 47 anos foi presa e encaminhada ao CDP de São Mateus.

Em Boa Esperança, a Polícia Civil avançou na investigação sobre o roubo de 800 quilos de pimenta-do-reino, cometido em janeiro de 2024. O principal suspeito já está preso e, na operação desta semana, as Polícias Civil e Militar realizaram diligências em Boa Esperança e Nova Venécia, levantando novas informações que contribuirão para o avanço das investigações.

Em Montanha, a Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos procurado pelos crimes de ameaça e violência doméstica. Os policiais encontraram o suspeito transitando de carro e, ao ver a guarnição, ele fugiu a mais de 160 km/h, forçando ultrapassagens e realizando manobras, até bater em um barranco, onde foi alcançado pelas guarnições. Mesmo assim, resistiu ativamente à prisão, sendo necessário uso de taser e vários policiais para imobilizá-lo.

