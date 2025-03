VÍDEO | Passageiros são flagrados no compartimento de carga em Iúna

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou, na última quarta-feira (26), um veículo transportando passageiros no compartimento de carga na BR-262, em Iúna.

De acordo com a PRF, o motorista foi notificado por infração gravíssima, prevista no art. 230 || do Código de Trânsito Brasileiro.

Os passageiros foram orientados a seguir viagem por outro meio de transporte.

Veja o vídeo:

Vídeo: PRF

