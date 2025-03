Fraude à cota de gênero: Justiça anula votos do DC em Colatina

A Justiça Eleitoral de Colatina determinou a anulação dos votos do partido Democracia Cristã (DC) nas eleições municipais de 2024 para vereador. A decisão foi tomada após a sigla ser acusada de fraude à cota de gênero, com o uso de candidaturas femininas fictícias.

A sentença, publicada no último dia 20, atende a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) e também determina a recontagem dos votos para a Câmara Municipal. A legislação eleitoral exige que pelo menos 30% das candidaturas sejam de um dos gêneros, garantindo maior equilíbrio na disputa.

Na ação, foram identificadas irregularidades em duas candidaturas femininas do partido. Um dos casos citados é o de Iedma Maria Nascimento de Almeida, que teve votação zerada, não realizou campanha e não apresentou movimentações financeiras compatíveis com uma candidatura legítima.

Com a decisão, o resultado eleitoral em Colatina pode ser alterado, impactando a composição da Câmara Municipal.

