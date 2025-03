TRE-ES anula decisão, e Renzo Vasconcelos segue sob investigação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, por unanimidade, anular a sentença que arquivava a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina. Com isso, o processo, movido pela coligação “O Futuro é Agora”, retorna à Zona Eleitoral do município para nova instrução e julgamento.

Suspeita de abuso de poder econômico

A AIJE acusa Vasconcelos de abuso de poder econômico, uso indevido de meio de comunicação social, desvio de recursos de entidade sem fins lucrativos para campanha eleitoral e abuso de prerrogativas parlamentares. Se a Justiça julgar procedente a ação, o prefeito poderá perder o mandato e ficar inelegível por oito anos, além da possibilidade de uma nova eleição na cidade.

No centro das acusações está a Unesc (União de Educação e Cultura Gildásio Amado), instituição sem fins lucrativos que, segundo a coligação denunciante, teria sido usada para desviar recursos em favor da candidatura de Vasconcelos. A ação aponta que contratos firmados entre empresas ligadas à família do prefeito e a Unesc teriam servido para justificar movimentações financeiras que beneficiaram sua campanha.

Arrecadação de familiares

Outro ponto levantado é a suposta atuação de um periódico regional em favor do prefeito, com anúncios pagos pela Unesc e uma linha editorial tendenciosa. Além disso, a investigação destaca que 95% dos recursos arrecadados na campanha de Vasconcelos vieram de familiares, muitos deles ligados à Unesc e às empresas envolvidas no caso.

A AIJE também menciona a participação do deputado estadual Sérgio Meneguelli, que teria utilizado a TV Assembleia para divulgar conteúdo favorável a Renzo, o que pode configurar abuso das prerrogativas parlamentares.

Renzo Vasconcelos se defende

Diante da reviravolta no caso, o prefeito de Colatina se manifestou com firmeza. Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, Vasconcelos ironizou a acusação e disse confiar na Justiça.

“É engraçado que eu não tinha máquina do Estado. Quem tinha era o município. Acho que tem matérias mais importantes. Quem rebaixou a nota do município de A para C foi a gestão passada, gastando e investindo em campanha. Perderam a eleição e têm o direito de fazer qualquer tipo de denúncia. Até porque, para o perdedor, o choro é livre”, declarou.

Ele ainda sustentou que a decisão de anular a sentença se deve a influência política da oposição e reforçou sua confiança na Justiça. “Na primeira instância, já foi reconhecido que não houve irregularidade. Agora, com poder político, fizeram a ação retornar, mas tenho certeza de que a Justiça novamente fará o que está previsto na legislação e mostrará que o abuso, na verdade, não foi nosso”, afirmou.

Com o processo de volta à primeira instância, Renzo Vasconcelos e seu grupo político devem enfrentar uma nova rodada de apurações, que poderá definir o futuro do atual prefeito de Colatina.

