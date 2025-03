Fraude no BBB 25? Espectadores afirmam que votação foi manipulada

O público do BBB 25 está bastante revoltado com as recentes suspeitas de manipulação no sistema de votação. Desse modo, espectadores levantaram questões sobre a estratégia utilizada pela torcida de Renata para garantir a eliminação de adversários no reality show.

O último paredão

Na terça-feira (25/3), o último Paredão do BBB 25 gerou grande repercussão. Com um total de 200 milhões de votos, esse foi o maior número registrado na temporada. Aline, que era a principal rival de Renata no jogo, foi a eliminada da berlinda.

Vídeos de um suposto “Auto BBB” viralizam nas redes sociais

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), circularam vídeos de um suposto aplicativo chamado “auto BBB”. De acordo com os vídeos, o aplicativo votaria automaticamente no participante desejado. Aparentemente criado por um fã de Renata e compartilhado em grupos do Telegram, o aplicativo gerou ainda mais desconfiança entre os fãs. A hashtag #FraudeNoBBB ganhou força, e internautas pedem que a Globo se manifeste sobre o ocorrido. Até o momento, a emissora não fez nenhum pronunciamento oficial.

Repercussão nas Redes Sociais: #FraudeNoBBB

A hashtag #FraudeNoBBB rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, com milhares de internautas expressando suas preocupações sobre a integridade do programa. Além disso, fãs de Aline e outros espectadores exigem uma investigação para garantir que o processo de votação seja transparente.

LEIA TAMBÉM: Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 25? Confira