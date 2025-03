Gatunos! Câmeras flagram furto de botija de gás em loja de Alegre

Uma loja de ração localizada em Alegre, na região do Caparaó capixaba, foi alvo de furto na noite de sexta-feira (28). Câmeras de segurança da empresa MS Monitoramento, registraram o exato momento em que dois indivíduos, furtam uma botija de gás avaliada em R$ 300.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem pula o muro do estabelecimento, pega uma botija de gás e repassa para um comparsa que aguarda do lado de fora do estabelecimento comercial.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. Informações que levem aos suspeitos podem ser repassadas pelo 181.

Leia Também: Tragédia! Caminhoneiro morre preso às ferragens na rodovia ES-264