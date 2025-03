Gilson Daniel debate entraves na liberação de recursos para desastres

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) promoveu, nesta quarta-feira (12), Audiência Pública promovida pela Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais da Câmara dos Deputados. O encontro reuniu especialistas, representantes da Defesa Civil e órgãos responsáveis para debater os desafios enfrentados pelos municípios na obtenção de recursos emergenciais em situações de calamidade. O parlamentar é relator da comissão.

Durante a audiência, gestores relataram dificuldades no acesso aos recursos devido a exigências burocráticas e à falta de padronização nos critérios de repasse. Para o deputado Gilson Daniel, é fundamental aperfeiçoar os mecanismos de transferência, garantindo que as cidades impactadas possam responder com mais rapidez e eficiência.

“Os municípios enfrentam um grande desafio na reconstrução após desastres, e o atraso na liberação de recursos pode agravar ainda mais a situação das comunidades afetadas. Precisamos avançar na desburocratização desse processo, garantindo que o suporte chegue no momento certo”, destacou o parlamentar.

Viagem oficial ao Rio Grande do Sul

Dando continuidade ao seu compromisso com a pauta, entre esta quinta-feira (13) e sábado (15), Gilson Daniel estará em Viagem Oficial ao Rio Grande do Sul, junto à Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais. O objetivo é acompanhar de perto a implementação das medidas adotadas após a tragédia de 2024, ouvindo gestores locais e avaliando os desafios que ainda persistem na recuperação do Estado.

“É fundamental que o Parlamento esteja presente para acompanhar de perto a aplicação dos recursos e a efetividade das ações que estão sendo desenvolvidas. Nosso trabalho, além de propor melhorias na legislação, também é fiscalizar e garantir que as medidas adotadas cheguem, de fato, a quem mais precisa”, afirmou Gilson Daniel.

A visita reforça o compromisso do deputado em buscar soluções concretas para aprimorar a resposta do poder público a desastres naturais, garantindo que os municípios tenham suporte adequado para superar os impactos e reconstruir suas comunidades.