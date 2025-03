Gleisi critica governadores e cobra crédito por pagar dívidas

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), criticou governadores de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de uma publicação na rede social X, antigo Twitter. Sem citar nomes, ela relembrou o pagamento de dívidas estaduais pelo governo federal e cobrou reconhecimento dos gestores.

Os estados mencionados – Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul – são administrados por Romeu Zema (Novo), Cláudio Castro (PL), Ronaldo Caiado (União) e Eduardo Leite (PSDB), todos adversários políticos do governo.

Nesta segunda-feira (17), o Ministério da Fazenda anunciou o repasse de R$ 1,33 bilhão para o pagamento de dívidas estaduais. Minas Gerais recebeu R$ 854 milhões, o Rio de Janeiro, R$ 320 milhões, Goiás, R$ 76 milhões, e o Rio Grande do Sul, R$ 73 milhões.

A publicação ocorre em meio às articulações para a eleição presidencial de 2026. Três dos governadores citados – Zema, Caiado e Leite – são apontados como possíveis candidatos, enquanto Castro pode disputar uma vaga no Senado.

Ronaldo Caiado, inclusive, tem um evento marcado para o dia 4 de abril, no qual deve oficializar sua pré-candidatura.

Leia Também: Margonari é convidado por Alexandre Padilha para reforçar a Saúde

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui