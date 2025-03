Margonari é convidado por Alexandre Padilha para reforçar a Saúde

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, convidou Margonari Marcos, atual secretário adjunto de Assuntos Federativos da Presidência da República, para integrar sua equipe. Sua chegada à equipe do Ministério da Saúde deverá contribuir para maior aproximação entre o Governo Federal e os Gestores locais, ampliando a interlocução com parlamentares, prefeitos e gestores da área de saúde em todo país.

Reconhecido por sua capacidade de articulação suprapartidária e defesa das pautas municipalistas, Margonari tem forte atuação junto a prefeitos e lideranças regionais. Sua chegada à equipe do Ministério da Saúde deverá contribuir para o fortalecimento do Pacto Federativo, facilitando o desenvolvimento e implementação de políticas públicas no setor.

