Governador em exercício visita obras no aniversário de 158 anos de Cachoeiro

Nesta terça-feira (25), dia em que Cachoeiro de Itapemirim celebra 158 anos de emancipação política, o governador em exercício do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, cumpre uma agenda intensa de visitas a obras em andamento no município. Acompanhado do prefeito Theodorico Ferraço, o governador percorre diferentes regiões para acompanhar de perto o avanço das intervenções.

A programação tem início às 8h30, com uma visita ao bairro São Joaquim, onde conhecerá as instalações da empresa GP Granitexport, localizada na Avenida Lauro Lemos, próximo ao acesso da Fundição Mundial.

Em seguida, às 11h, Ferraço inspeciona as obras na Rodovia do Frade, com ponto de encontro no posto de gasolina ao lado da Armando Pneus.

No período da tarde, o governador e o prefeito conferem os serviços de macrodrenagem em execução na região de Nova Brasília, uma obra essencial para a infraestrutura local e para a contenção dos impactos das chuvas. Às 14h30, a comitiva segue para uma vistoria no Aeroporto Municipal, onde estão sendo realizadas melhorias para ampliar a mobilidade e a logística da cidade.

O encerramento da agenda acontece às 17h30, no auditório do SESI (entrada pelo Senai), onde Ferraço participa de uma reunião com autoridades e lideranças locais para discutir futuras ações e investimentos para o município.

A visita reforça o compromisso do Governo do Estado com Cachoeiro de Itapemirim, destacando a parceria com a administração municipal para impulsionar o desenvolvimento da cidade.

Confira a agenda completa:

8h30 – Visita ao bairro São Joaquim

Local: GP Granitexport, Avenida Lauro Lemos, s/n° (próximo à Fundição Mundial)

11h – Visita às obras da Rodovia do Frade

Local: Posto de gasolina ao lado da Armando Pneus

14h30 – Visita ao Aeroporto Municipal

17h30 – Reunião com autoridades e lideranças locais

Local: Auditório do SESI (entrada pelo Senai)

