Governo do ES entrega novos veículos para o Transcol + Acessível

O Governo do Espírito Santo ampliou, nesta terça-feira (11), a frota do Transcol + Acessível, serviço voltado para cadeirantes na Grande Vitória. Em cerimônia realizada na capital, o governador Renato Casagrande entregou os primeiros 11 veículos da nova frota, que contará com 30 unidades até o fim do ano. A modernização promete mais conforto, acessibilidade e autonomia para os usuários.

Além da renovação da frota, o serviço passa a permitir maior flexibilidade na escolha de acompanhantes e o transporte de dependentes, atendendo a uma demanda da comunidade. Os antigos micro-ônibus sem climatização estão sendo substituídos por vans adaptadas e climatizadas, projetadas para oferecer mais comodidade e atender melhor às necessidades das pessoas com deficiência motora.

“Essas 30 novas vans, todas com ar-condicionado, comportam até três cadeirantes e seus acompanhantes. Além disso, têm a vantagem de acessar áreas de difícil mobilidade, como ruas estreitas e locais mais altos, garantindo inclusão e dignidade para os usuários. É importante destacar que todo o sistema Transcol já é acessível, permitindo que as pessoas com deficiência utilizem qualquer veículo da frota”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ressaltou que a iniciativa faz parte de um esforço contínuo de modernização do transporte público na região metropolitana. “Nosso compromisso é garantir um sistema acessível, eficiente e confortável. Além dessas novas vans, a frota do Transcol receberá cerca de 150 novos ônibus ainda este ano, reforçando a qualidade do serviço prestado à população”, destacou.

Já o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcelo Campos Antunes, enfatizou a importância da inclusão no transporte público. “A entrega desses veículos representa um passo significativo para tornar o sistema mais acolhedor e eficiente. Nosso objetivo é garantir que todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades, tenham acesso a um transporte seguro e confortável”, disse.

Com essa iniciativa, o Governo do Estado reforça seu compromisso com a acessibilidade e a melhoria dos serviços públicos, garantindo mais autonomia e qualidade de vida para as pessoas com deficiência.

Leia Também: Projeto quer proibir músicas impróprias nas escolas de Jerônimo