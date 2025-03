Projeto quer proibir músicas impróprias nas escolas de Jerônimo

A Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 005/2025, de autoria do vereador Leaneandro Braga Goulart, conhecido como Anu do Caparaó (PSB). A votação ocorreu na sessão do último dia 6 de março.

A proposta proíbe a execução de músicas e videoclipes com letras ou coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que contenham conteúdo de teor sexual e erótico nas escolas do município. A restrição também se estende a eventos promovidos pelas instituições de ensino e aos veículos responsáveis pelo transporte dos alunos.

Em entrevista, o vereador Anu destacou a importância do projeto para a formação das crianças e adolescentes, defendendo a necessidade de preservar valores e fortalecer a civilidade no ambiente escolar.

“Temos a obrigação de implantar valores positivos, ou será nossa responsabilidade viver e conviver em uma sociedade instável, depravada, corrompida e perdida“, afirmou o parlamentar.

O projeto agora segue para a sanção do prefeito Zé Valério (PSD).

