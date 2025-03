Governo do Estado entrega nova Unidade Básica de Saúde em Vila Velha

O Governo do Estado segue ampliando e qualificando a infraestrutura da Atenção Primária à Saúde (APS). Nesse sábado (15), foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde (UBS) “Ermogenes Marinho dos Santos”, no bairro Paul, em Vila Velha. É a segunda unidade inaugurada no município dentro do Programa Decenal APS+10, seguindo a unidade de Praia das Gaivotas, entregue em junho de 2024. Também foi inaugurada a obra de requalificação da Praça Antenor Fassarela, no mesmo bairro.

“A gente faz investimento em todos os 78 municípios do Estado. Não importa o dia, nem o horário. Sábado à noite e estamos aqui em Paul, entregando essa Unidade Básica de Saúde e uma linda praça que vai mudar a vida dos moradores dessa região. Trazer saúde mais perto da população, além de nova área de lazer e convivência é uma forma de levar mais dignidade e respeito aos moradores. Temos um Governo equilibrado e que tem capacidade de investimento e de realizar sonhos”, afirmou o governador Renato Casagrande, ao lado do prefeito Arnaldinho Borgo.

Com investimento de R$ 4,7 milhões, a nova UBS vai atender aos moradores de Paul e dos bairros Argolas e Ilha das Flores, contemplando uma população de aproximadamente 16 mil pessoas. As obras foram realizadas com recursos transferidos diretamente do Governo do Estado para o município. O projeto arquitetônico da UBS segue o modelo próprio da Prefeitura de Vila Velha.

“A expansão da Atenção Primária à Saúde é uma prioridade do Governo do Estado. A inauguração de mais uma UBS em Vila Velha reforça nosso compromisso com um atendimento mais próximo, humanizado e eficiente. A UBS Paul trará mais estrutura e qualidade para os serviços de saúde, garantindo que a população tenha acesso rápido e resolutivo aos cuidados essenciais. Seguimos investindo na melhoria da rede pública, porque sabemos que fortalecer a Atenção Primária é garantir mais prevenção, mais qualidade de vida e mais saúde para todos os capixabas”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

O espaço, de Porte IV, que é a maior estrutura disponível em uma cidade, terá oito consultórios médicos e quatro odontológicos, farmácia, salas de medicação, de vacinação, de curativos, de coleta, de regulação e de atendimento de enfermagem, além de um auditório com capacidade para 50 lugares e sala para atendimento psicossocial.

A secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, destaca ainda que esta é uma obra muito aguardada e que trará dignidade às comunidades que serão beneficiadas. Ela informou que os profissionais que vão atuar no espaço estão devidamente treinados para atender às necessidades dos pacientes de maneira humanizada e acolhedora, garantindo um atendimento de qualidade.

O Plano Decenal APS+10, instituído pelo Decreto nº 5.010-R, de 16 de novembro de 2021, é um instrumento de planejamento a longo prazo constituído por um conjunto de programas vinculados ao primeiro nível de atenção à saúde, com estratégias que orientam a efetivação de um modelo de atenção resolutiva e que atenda às necessidades de saúde da população.

Entre os componentes do cumprimento do Plano está o de Infraestrutura da rede de Atenção Primária, cujos recursos foram destinados à construção de UBS, visando à ampliação da rede física e à expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.

Para a primeira etapa do componente de Infraestrutura, 52 municípios fizeram adesão ao projeto para a construção de 108 novas unidades. O investimento do Governo nessas unidades é de R$ 261 milhões. No município de Vila Velha, cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão sendo construídas, totalizando um investimento de R$ 25,6 milhões. As UBS contempladas estão localizadas nos bairros Paul, Novo México, Praia das Gaivotas, Rio Marinho e Riviera da Barra.

Requalificação da Praça Antenor Fassarela



Além da nova unidade de saúde, o investimento na região de Paul inclui a construção de uma grande área de lazer, no valor de R$ 2,26 milhões. O espaço de convivência, com mais de 6 mil metros quadrados, contempla quadra poliesportiva, campo de futebol de grama sintética, playground, academia popular, área para o fomento da economia local, com barraquinhas de comércio de alimentos e artesanato, e nova paginação de piso e mobiliário.

A família de Antenor Fassarela, que recebeu a homenagem ao ter a praça batizada com o seu nome, estava presente. Em meio à emoção, a filha Penha Fassarela disse que a história do seu pai ficará ainda mais eternizada. “Ele foi um homem do povo, que ajudou muita gente. Tinha um bom coração. E agora também é uma forma da nova geração conhecê-lo”, relatou.

“Hoje, é um dia histórico para Paul! As entregas levam mais dignidade para a nossa população. Desde agosto de 2018 a UBS de Paul ocupava uma casa, com estrutura que não comportava a grande demanda da população. Agora, temos uma unidade novinha, com 800 metros quadrados. Além disso, entregamos a revitalização da Praça Antenor Fassarela, um espaço de lazer pensado com muito carinho para as famílias do bairro e região. Cuidar de pessoas é o compromisso da nossa gestão, e estamos fazendo isso a várias mãos, como a do nosso governador Renato Casagrande, que está fazendo justiça social e histórica com a cidade de Vila Velha, que ficou mais de 20 anos sem receber recursos do Estado por conta de brigas dos prefeitos que passaram por aqui”, ressaltou o prefeito Arnaldinho.

