Rede Abraço abre espaço de prevenção às drogas para jovens em Vitória

A região conhecida como o “Território do Bem”, em Vitória, acaba de ganhar o Centro de Prevenção Comunitária, um espaço inédito que atenderá até 120 crianças e adolescentes, e tem como principal foco a prevenção do uso de substâncias psicoativas e o fortalecimento de projetos de vida.

Em suma, a inauguração do espaço – que é uma iniciativa da Rede Abraço – aconteceu nesse sábado (15) com a presença do governador Renato Casagrande.

Durante a agenda, foi realizada mais uma edição da Ação Integrada para a Cidadania, projeto do eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com a oferta de vários serviços aos moradores da região. Diversas Secretarias e órgãos do Governo do Estado montaram espaços para o atendimento ao público com orientações, exposições, oficinas e atendimentos em geral.

Fortalecer a ação da família na prevenção

“Todas as ações aqui hoje são vinculadas ao Programa Estado Presente. São bairros do Território do Bem em que a gente está trazendo ação social, serviços do Governo para a comunidade, além da recreação para as crianças. Estamos inaugurando o nosso Centro de Prevenção Comunitária. A gente vai ofertar para as crianças, jovens e adolescentes, todas as atividades que possam fortalecer a ação da família na prevenção às drogas. Então, a gente aposta no esporte, na cultura, em oficinas em diversas áreas, reforço escolar, ou seja, tudo aquilo que fortalece essa ação humana”, comentou o governador.

O subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, explicou então que o Centro de Prevenção Comunitária é uma iniciativa inédita no Estado e vai promover o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, oferecendo alternativas e suporte para evitar o envolvimento com drogas.

“O Centro de Prevenção Comunitária se inspira em experiências internacionais promissoras e sua implementação ocorrerá no chamado ‘Território do Bem’ porque acreditamos que o caminho é apostar no fortalecimento dos fatores de proteção social. Com diversas atividades socioeducativas, oficinas e equipes multidisciplinares, vamos fomentar a região e levar educação e prevenção à comunidade, desenvolvendo um ambiente acolhedor e seguro, onde crianças e adolescentes possam se sentir à vontade para participar das atividades e buscar apoio”, afirmou Carlos Lopes.

Ele reforçou que é preciso investir em políticas públicas que focam em projetos de vida, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e no estímulo à construção de novas oportunidades saudáveis, baseado sempre na preferência por uma vida que esteja em sintonia com aquilo que, de fato, possa trazer resultados positivos para todo o contexto social.

Projeto inovador

“Trata-se de um projeto inovador, que traz em seu DNA expectativas de promoção de cidadania, de desenvolvimento social e comunitário, ofertas de atividades educativas, culturais, esportivas, educacionais, que vão ajudar e contribuir com a formação cidadã de suas crianças e adolescentes”, acrescentou a coordenadora do Centro de Prevenção Comunitária, Nínivy Matos.

O presidente da Associação de Moradores da comunidade Floresta, Ivete Pereira de Souza, falou da importância de um espaço como o Centro de Prevenção para toda a comunidade. “Os meus netos vão ter um lugar para ficar depois que eles saírem da escola. Este projeto vai ajudar muito as mães e avós de todas as comunidades do entorno, especialmente, aquelas que não têm com quem deixar os filhos. Agora, nossos filhos e netos têm um lugar de confiança, de oportunidades e sonhos para um futuro melhor. É algo que sempre esperamos na região. É, sem dúvida, a melhor coisa que já aconteceu na nossa comunidade”, relatou.

Sobre o Centro de Prevenção Comunitária

Inspirado nas experiências exitosas de Medellín, segunda maior cidade da Colômbia, e no “Comunidades que se cuidam”, dos EUA, o projeto da Rede Abraço é realizado em parceria com a OSC Rede Amor e Compaixão, e vai atender então crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, residentes nos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica, Itararé, além das comunidades do Jaburu, Engenharia e Floresta.

O espaço vai promover o bem-estar e o desenvolvimento saudável e também oferecer atividades esportivas, socioeducativas, culturais e mentorias para apoiar a construção de projetos de vida, além de reforço e acompanhamento escolar, atendimento familiar, dentre outras modalidades.

O Centro conta com sala de informática equipada, sala de oficinas de artes e música, salas de aula e salas para atendimentos, que terão o acompanhamento de uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores sociais. Também serão ministradas aulas de jiu-jitsu, balé, teatro, música, entre outras.

Inscrições

Para realizar as inscrições, é necessário comparecer ao Centro de Prevenção Comunitária, de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, com a seguinte documentação:

Documento com foto do responsável;

Declaração escolar;

Certidão de nascimento ou documento com foto;

Comprovante de residência atualizado.

Para mais informações, o telefone é (27) 99599-6599.

Impacto nas comunidades

Em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) divulgou uma pesquisa apontando que a experimentação de bebidas alcoólicas foi de 63,3% para os estudantes de 13 a 17 anos. Entretanto, em relação ao cigarro, os dados nacionais informaram que 33,8% dos jovens haviam experimentado o tabaco antes dos 12 anos, levando a maiores riscos de dependência.

Na Grande Vitória, uma pesquisa encomendada pela Rede Abraço, também apontou dados preocupantes sobre o uso de drogas entre os adolescentes de escolas públicas e privadas. No entanto, segundo o estudo, dois em cada 10 estudantes já haviam experimentado alguma substância.

Em suma, diante de dados tão alarmantes, o Centro de Prevenção Comunitária da Rede Abraço busca, por meio da educação, minorar os impactos devastadores do uso de substâncias psicoativas no público vulnerável e infantojuvenil. Além disso, o Centro traz benefícios para a comunidade através da redução na adesão à criminalidade, dos índices de uso e abuso de drogas e redução da evasão escolar entre os jovens atendidos.

