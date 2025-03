Governo do Estado lança programa ‘Conexões de Liderança’

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), lançou, nesta quinta-feira (20), o Edital “Conexões de Liderança”. A iniciativa busca promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos diretores escolares da Rede Pública Estadual, por meio de um intercâmbio com universidades reconhecidas pela excelência em gestão educacional em um país com realidade próxima ao Brasil com resultados internacionais em evidência.

O candidato interessado deve realizar inscrição, exclusivamente, por meio de um cadastro neste formulário digital (Clique AQUI e acesse), entre os dias 20 e 27 de março, e atender a requisitos específicos descritos no Edital nº 15/2025 (Confira o documento), tais como: mínimo de 75 pontos no último ciclo avaliativo, pelo menos 18 meses de experiência na função e participação ativa em formações promovidas pela Sedu. Além disso, do total de vagas de cada Superintendência Regional da Educação (SRE), 20% serão reservadas para candidatos negros, pardos e indígenas.

O processo seletivo será criterioso e envolverá várias etapas, desde a análise documental até uma entrevista coletiva focada nos impactos das ações já desenvolvidas pelos candidatos em suas escolas. Fatores como titulação acadêmica (mestrado e doutorado) também contarão pontos na avaliação.

Em um vídeo de apresentação do programa, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o objetivo da ação é fortalecer a gestão escolar ao oportunizar a imersão acadêmica e cultural de 50 servidores na Universidade Diego Portales, em Santiago, no Chile, entre os dias 9 e 18 de julho.

“A capacitação terá uma carga horária extensa e bem estruturada: serão 70 horas de aulas on-line, com professores da universidade, 60 horas presenciais no país, além de 4 horas de visitas técnicas a instituições de ensino locais de destaque e 20 horas para mediação e construção de projeto integrador, que permitirá a aplicação das novas estratégias no contexto escolar capixaba”, explicou o secretário.

Por fim, a gerente de Gestão Escolar, Julia da Matta, afirmou que o programa reforça o compromisso da Sedu com a melhoria contínua da educação pública, investindo na formação de lideranças capazes de transformar a realidade escolar. “O intercâmbio não apenas amplia os horizontes dos diretores, mas também fortalece a construção de um ensino mais inovador, eficiente e alinhado às melhores práticas internacionais”, frisou a servidora.

