Grupo Beta de Teatro estreia “Os Irmãos de Papel” em Vitória

Nos dias 15 e 16 de março, o Grupo Beta de Teatro estreia seu novo espetáculo, Os Irmãos de Papel, na Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória.

No sábado (15), a apresentação acontece às 19h, com entrada gratuita. Já no domingo (16), os ingressos custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A classificação é livre.

O projeto é realizado com recursos do Funcultura, através do edital de montagem de espetáculos teatrais da Secult/ES – 2023.

O espetáculo

O espetáculo “Os Irmãos de Papel” convida o público a mergulhar no universo fantástico de uma rua onde tudo pode acontecer.

Dessa forma, a trama acompanha quatro amigos – Lô, Tati, Sandro e Rubinho – que, em suas aventuras, encontram Ricardo e Renato, irmãos invisíveis aos olhos dos adultos. Sobretudo, a peça explora a imaginação infantil, a solidariedade e a capacidade de ver o mundo com novos olhos.

Nesse sentido, Lorena Lima desenvolveu a dramaturgia, baseada em sua segunda obra literária de mesmo nome. A obra foi aprovada através do Edital da Secult 014/2014 – Edital de Seleção e Incentivo à Edição e Difusão de Obras Literárias e Literatura Infanto-Juvenil, lançada em 2015:

“No espetáculo, a literatura ganha vida e vai ampliando a conexão com o imaginário através das cenas”, explica.

O elenco

O elenco conta com Boone, Felipe Boleli, Juliana Vitória, Natalia Cortelette e George Amorim, que dão vida aos personagens da trama.

Escolas públicas e intérprete de Libras

Dessa forma, como parte das ações formativas do projeto, o Grupo Beta de Teatro realizará, na sexta-feira (14), uma apresentação exclusiva para alunos da rede pública de ensino.

Em dezembro passado, a equipe também promoveu um ensaio aberto, seguido de um bate-papo com o público. Além disso, todas as sessões contam com intérprete de Libras simultâneo, reforçando o compromisso do Grupo com a acessibilidade.

“Queremos que todos mergulhem nesse universo fantástico, se divirtam, se emocionem e, quem sabe, saiam do teatro com um olhar mais atento para as coisas invisíveis que fazem toda a diferença.”, reforça Lorena.

Serviço – Os Irmãos de Papel

Datas:

15 e 16 de março

15 e 16 de março Horários:

Sábado (15/03) – 19h (entrada gratuita)

Domingo (16/03) – 18h (R$ 40 inteira | R$ 20 meia)

Sábado (15/03) – 19h (entrada gratuita) Domingo (16/03) – 18h (R$ 40 inteira | R$ 20 meia) Local:

Casa da Música Sônia Cabral – Centro, Vitória (ES)

Casa da Música Sônia Cabral – Centro, Vitória (ES) Entrada:

Gratuita no sábado; ingressos à venda no domingo (bilheteria aberta 1h antes de cada sessão)

Gratuita no sábado; ingressos à venda no domingo (bilheteria aberta 1h antes de cada sessão) Classificação: Livre

Sinopse

Em uma rua que guarda segredos e mistérios, quatro amigos – Lô, Tati, Sandro e Rubinho – embarcam em aventuras cheias de fantasia e descobertas.

Entre brincadeiras e desafios, eles encontram Ricardo e Renato, crianças invisíveis aos olhos dos adultos, mas que carregam a força da imaginação. Nesse universo mágico, onde tudo é possível, a amizade se torna o elo que transforma o cotidiano em uma jornada inesquecível.

