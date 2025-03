Jornalista lança livro sobre jornal de oposição à ditadura no ES

A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo lança, no próximo sábado (15), o livro “Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo”, que resgata a história do Ferramenta, jornal da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, criado em 1977. O lançamento será às 19h, no Triplex Vermelho, localizado no Centro de Vitória, em frente à praça Costa Pereira.

O livro é fruto da dissertação de mestrado da jornalista, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação & Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no qual a autora, em um estudo inédito, resgatou a história do jornal Ferramenta de 1977 a 1985, portanto, da sua criação até o fim da ditadura militar.

“Onde há um poder ditatorial instalado é importante rememorar as ações de resistência a ele. O Ferramenta cumpriu um importante papel no contexto da ditadura, mas infelizmente estava esquecido. Ações como essa devem ser resgatadas, pois fazem parte principalmente da história das camadas populares e devem servir de exemplo para nós, que ainda hoje temos que lutar contra diversas opressões e contra os defensores da barbárie que foi o golpe militar e querem que isso se repita”, justifica a autora.

O livro, publicado pela Editora NPC, foi produzido por meio do Edital 11/2023 – Produção e Difusão Literária – da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura). Será vendido por R$ 30,00 no lançamento.

Criado pela Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, o Ferramenta era feito pelos trabalhadores para os trabalhadores como instrumento de formação cidadã, mobilização por direitos e contra a ditadura. Um de seus principais expoentes foi o padre francês Gabriel Félix Roger Maire, que coordenou o jornal de 1980, quando chegou ao Brasil, até 1989, quando foi assassinado. O lançamento contará com uma roda de conversa com a autora e antigos e atuais integrantes da Pastoral. Também haverá apresentação musical da cantora popular Raquel Passos.

No primeiro capítulo do livro é abordado o golpe militar de 1964, seus antecedentes, sua concretização, para depois destacar as mobilizações no Espírito Santo para que não se efetivasse, bem como as mobilizações favoráveis ao golpe. Em seguida, como foi a repressão aos movimentos populares no Espírito Santo; as formas de resistência, como a formação de oposições sindicais inspiradas nas mobilizações dos operários do ABC Paulista; o impacto dos grandes empreendimentos na qualidade de vida dos trabalhadores e como a Arquidiocese de Vitória, pautada na Teologia da Libertação, se posicionou ao lado do povo, sendo berço das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) no Brasil.

O segundo capítulo trata especificamente da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória no contexto ditatorial. Criada em 1974, a Pastoral completou 50 anos em 2024. Esse capítulo traz questões como seu surgimento, seus objetivos, sua forma de atuação, principais lideranças, como se organizava, atividades que realizava, sua importância na criação e fortalecimento das oposições sindicais, dos movimentos populares, Central Única dos Trabalhadores (CUT), entre outras ações.

O Ferramenta é destaque no terceiro capítulo, que apresenta como o jornal foi um importante instrumento de mobilização para as atividades da pastoral elencadas no segundo. Resgata seu surgimento, seus objetivos, processo de produção, distribuição, conteúdos abordados e resultados, como a formação crítica dos operários, levando-os a ter mais consciência de seus direitos e a agir em prol de melhores condições de vida.

Por fim, o quarto e último capítulo trata de quando e por que o Ferramenta acabou, que foi no início dos anos 2000. Este capítulo busca situar o leitor sobre a realidade da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória hoje, que é de enfraquecimento, e apontar as possíveis causas disso, como as diversas mudanças no mundo do trabalho e a falta de apoio da Igreja Católica com o passar do tempo.

