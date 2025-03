Guaçuí recebe palestra sobre equipes multiprofissionais na saúde

Nos dias 3 e 4 de abril, Guaçuí, na região do Caparaó, será palco do evento PROINTEC – Saúde In Foco, que reunirá especialistas e profissionais para discutir inovação, tecnologia e bem-estar na área da saúde.

Um dos destaques será a palestra “Equipes Multiprofissionais Ampliadas na APS: Experiências exitosas e transformações na Região Sul de Saúde do Espírito Santo”, ministrada por Solange B. Fernandes Thompson.

Conhecedora da área

Enfermeira, pós-graduada em ginecologia e obstetrícia, além de gestão do trabalho e educação na saúde, Solange também é mestra em políticas públicas e desenvolvimento local. Atualmente, atua como docente assistencial da equipe multiprofissional do ICEPi, contribuindo para a qualificação dos profissionais de saúde.

O evento acontece no Centro de Eventos de Guaçuí, com entrada gratuita e inscrições já abertas (acesse aqui). A iniciativa é promovida pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí, além do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

Data: 03 e 04 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Entrada: Franca

Inscrições: https://curt.link/GqfOk

Leia Também: Dr. André Fonseca destaca os serviços da Telemedicina no PROINTEC em Guaçuí