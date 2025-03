Guaçuí sediará Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde

O município de Guaçuí, no Caparaó capixaba, será palco do PROINTEC Saúde In Foco – Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde, que acontece nos dias 3 e 4 de abril. O evento reunirá especialistas, pesquisadores e profissionais da área para discutir inovações e avanços no setor.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI).

O simpósio conta ainda com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), portal AQUINOTICIAS.COM, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí.

O evento é a oportunidade de explorar as inovações da saúde: ciência da felicidade, robótica, tecnologia e startups, impulsionando o progresso no Espírito Santo.

Serviço

Evento: Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde

Data: 03 e 04 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí

*Entrada franca

