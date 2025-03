Guarda Mirim inicia atividades no distrito de Coutinho

A Guarda Mirim de Cachoeiro abriu as atividades no distrito de Coutinho. A solenidade que marcou o início do projeto aconteceu nesta segunda à noite (17), na Quadra Poliesportiva de Coutinho. O evento contou com a participação das 40 crianças e adolescentes inscritos.

Para os que ainda não se inscreveram, há possibilidade de participar. É preciso manifestar o desejo até o fim do mês de março. Os pais de crianças e adolescentes de 09 a 16 anos interessados, podem procurar Deuziana, que é presidente da associação de moradores do distrito. Ela tem as fichas de inscrição, que devem ser preenchidas.

Também é importante levar a declaração da escola informando que o candidato está devidamente matriculado, cópia da Certidão de Nascimento, cópia do comprovante de residência, além do RG e do CPF do responsável.

Os guardas mirins participarão de oficinas diversas nas áreas de civismo, desporto e arte, incluindo Ordem Unida, Futsal, Teatro, Dança, Música e atividades de recreação. Todas têm como objetivo o acompanhamento e a oferta de atividades lúdicas e pedagógicas, prevenindo a violência e incentivando uma cultura de paz.

“Eu acho que essa iniciativa vai melhorar muito o aprendizado das crianças, em casa e na escola, e também o comportamento”, conta a comandante mirim do projeto, Emily Fraga.

O secretário municipal de Segurança, Clayton Siqueira, também enfatizou a importância da iniciativa. “É maravilhosa. Temos a Guarda Municipal envolvida com a comunidade. Nele, as crianças aprendem mais sobre civilidade, educação moral e cívica, e é uma forma de incentivarmos as crianças a se tornarem cidadãos conscientes e cumpridores dos seus deveres”, disse.

Projeto acontece também na sede

A iniciativa, aberta em Coutinho, também acontece na sede do município com sucesso. Segundo a inspetora Edinete Mendes, responsável pelo projeto, crianças e adolescentes participantes têm sido acompanhado com fortalecimento de valores éticos e morais.

“Fortalecemos noções de cidadania. Promovemos palestras de conscientização sobre temas importantes como segurança, bullying e direitos e deveres, tanto dentro quanto fora das escolas. Desde sua criação, em 2014, mais de 5 mil alunos passaram pelo projeto”, contou.

