Guarda Municipal de Vitória recebe armamento comprado nos EUA

Vitória deu mais um passo para aprimorar os equipamentos da Guarda Civil Municipal (GCMV), visando garantir ainda mais segurança aos cidadãos. O efetivo da corporação, agora, conta com 250 novas armas de choque vindas dos Estados Unidos: as taser.

Os equipamentos são dispositivos elétricos capazes de incapacitar os movimentos da pessoa atingida, momentaneamente. Essa foi a primeira vez que a Prefeitura de Vitória realizou uma compra com fornecedores internacionais, com equipamentos de melhor qualidade.

“Com a nova compra, buscamos o que tem de melhor no mercado, e vamos continuar atrás disso. Se for necessário procurar internacionalmente para garantir o melhor material para a Guarda, faremos isso”, explicou Kaio Rodrigues, à frente da Gerência Administrativa, Orçamentária e Financeira (Gaof) da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) de Vitória.

As armas adquiridas são as melhores disponíveis no mercado e são utilizadas por forças de segurança de todo o mundo. O carregamento de armas de choque chegou no final do mês de fevereiro. Kaio também destacou que a compra é um grande passo para a cidade de Vitória, abrindo precedente para outras aquisições.

“A compra é um importante passo para a Prefeitura de Vitória, abre novos horizontes. Já estamos, inclusive, analisando algumas possibilidades para, quem sabe, realizar outra compra internacional. Com o mundo globalizado do jeito que está, é importante que tenhamos um olhar para esse mercado de fora”, completou.

No dia a dia da tropa, o equipamento proporciona aos guardas mais uma possibilidade na hora da tomada de decisão, como explica o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarilio Boni. “Essas armas são mais um instrumento para que o uso legal e progressivo da força seja utilizado. A arma de choque permite que o guarda possa tomar a decisão correta em variadas situações. A arma de fogo é o último recurso, a última medida a ser utilizada, e a arma de choque proporciona ao guarda a possibilidade de resolver o problema sem ter que utilizá-la”, pontuou o secretário.

Parte do efetivo da Guarda de Vitória já possui esse tipo de armamento não letal. Os novos equipamentos serão distribuídos para os demais guardas após passarem por curso para uso das taser.

