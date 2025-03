Hip-hop ganha um dia inteiro de atividades em Anchieta no sábado (8)

Para juntar a galera, valorizar os artistas locais e dar um mergulho na cultura hip-hop, Anchieta vai abrigar a ‘Parada Underground 028’, neste sábado (8), das 8 horas até 22h, na Vila Samarco.

O evento terá palestra sobre consciência negra, sarau de poesia, uma batalha de MCs, tatuagem, trança afro, vários shows de artistas da nossa cidade e das redondezas capixabas.

O rapper Perrier é um dos organizadores e contou um pouco mais. “O evento é um evento feito através de um edital estadual. A ideia do evento é valorizar os artistas locais. O projeto leva o nome de Parada Underground 028. Nele trago os elementos do Hip-Hop: DJ, dança, graffiti, MC”, listou.

Ele também disse que o evento vai ter a participação da Orquestra Serenata de Favela, “um projeto lindo de Vitória que envolve várias crianças da comunidade tocando instrumentos e cantando”.

