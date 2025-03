Homem criado como menina se torna freira e engravida religiosa; veja

Um homem viveu uma história marcada por uma confusão de identidade que o levou a uma jornada inusitada e cheia de desafios. Aos quatro anos, após perder os pais em um trágico acidente de trânsito, Tavarez foi levado para um convento, onde as freiras, devido à sua aparência delicada e um órgão genital muito pequeno, acreditaram que ele era uma menina.

Rotina religiosa

Criado sob o nome de “Maria Margarita”, Frank Tavarez foi imerso na rotina religiosa, sem saber de sua verdadeira identidade. Mesmo com a sensação de ser diferente, ele percebeu aos sete anos que era, na verdade, um menino. No entanto, temendo ser expulso do convento, manteve esse segredo por anos, seguindo uma rotina de disfarces: evitava se despir na frente das freiras, tomava banhos em locais separados e até fingia ter menstruação, como revelou em entrevista ao El País em 1993.

Apesar de um exame médico ter confirmado seu sexo biológico, Tavarez permaneceu vivendo como freira por mais 22 anos, trocando de convento, na República Dominicana, para ocultar sua condição. Durante esse período, ele conheceu Silvia, uma religiosa com quem desenvolveu um vínculo afetivo profundo. O relacionamento amoroso entre os dois culminou em uma gravidez inesperada, fato que revelou sua verdadeira identidade ao mundo e alterou o curso de sua vida.

Resiliência

A história de Frank Tavarez é um relato de resiliência e autodescoberta, além de levantar questões sobre identidade, gênero e os limites da sociedade religiosa.

