Inusitado! Pikachu é flagrado durante manifestação na Turquia; veja

Durante os recentes protestos na Turquia contra a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, um episódio inusitado ganhou destaque: um manifestante fantasiado de Pikachu foi visto fugindo da polícia, enquanto as forças de segurança utilizavam canhões de água para dispersar a multidão. O protestante, que inicialmente caminhava pacificamente ao lado dos outros manifestantes, precisou correr quando a intervenção policial se intensificou.

A prisão de Imamoglu, acusado de corrupção – acusação que ele nega veementemente – gerou uma onda de manifestações em diversas cidades turcas, como Istambul e Ancara. Segundo as autoridades, 343 pessoas foram detidas durante os protestos, sendo as prisões justificadas como uma medida para “preservar a ordem pública”.

A imagem do manifestante vestido como Pikachu rapidamente se espalhou nas redes sociais, tornando-se um símbolo da criatividade e do espírito irreverente que marcou os protestos.

Veja o vídeo:

