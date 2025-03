Homem de 66 anos morre afogado durante pescaria em rio de Piúma

Um homem de 66 anos morreu afogado em um rio localizado no Centro de Piúma, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (1º). A vítima foi identificada como Luiz Fernando Barbosa Pires.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, populares se aglomeraram próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Os militares relataram que a vítima estava submersa e amarrada a uma boia.

Pescando atrás do hospital

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, pescadores da região encontraram o corpo e acionaram as autoridades. Testemunhas informaram que o homem estava pescando atrás do hospital da cidade e, em circunstâncias ainda não esclarecidas, teria caído na água.

Um pescador relatou aos policiais que encontrou documentos da vítima no local da pescaria. Os agentes localizaram uma carteira com dinheiro e documentos, além de um celular, uma chave de carro e um cooler contendo siris.

SML

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado para os familiares.

O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Piúma, que aguarda o laudo pericial para avaliar se haverá instauração de inquérito, caso fique constatada a ocorrência de morte violenta.

