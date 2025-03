Seguranças são atacados com facão durante carnaval em Mimoso do Sul

Três seguranças ficaram feridos após serem atacados com golpes de facão durante a festa de carnaval em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (1º).

Ameaças

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o autor da agressão teria iniciado uma discussão com a equipe de segurança ainda durante a tarde. Durante o desentendimento, o homem proferiu ameaças e afirmou que “pegaria alguns seguranças de porrada”.

Para evitar o confronto, os seguranças tentaram dialogar com o suspeito, que acabou sendo imobilizado e orientado a deixar o local. Inicialmente, a situação parecia controlada, mas minutos depois, o homem retornou armado com um facão e tentou atacar os profissionais.

Lesões

Durante a tentativa de conter o agressor, três seguranças foram atingidos. Um deles sofreu um corte na cabeça e outro foi ferido no peito. O terceiro segurança teve escoriações no braço e uma fratura no dedo mínimo da mão direita.

O agressor também acabou ferido durante a contenção e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Apóstolo Pedro. Após receber alta, ele foi levado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado.

As vítimas também compareceram à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil seguirá com as investigações para apurar as circunstâncias da ocorrência.

