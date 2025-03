Homem é preso acusado de ‘stalking’ em São Gabriel da Palha

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, prendeu, nessa quarta-feira (26), um homem de 39 anos, suspeito de praticar o crime de stalking contra uma mulher de 27 anos, no município de São Gabriel da Palha.

Após tomar conhecimento de que a vítima estava sendo perseguida pelo suspeito, a equipe policial passou a diligenciar no sentido de encontrar e prender o suspeito em flagrante.

A equipe recebeu informações de que o indivíduo estaria em uma empresa, na zona rural do município, realizando um serviço de pintura. Ao chegar no local, a equipe prendeu o suspeito e o encaminhou à Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha.

“A vítima alegou em seu depoimento que durante todo mês de janeiro deste ano o suspeito foi até seu local de trabalho e tentou uma aproximação, quer puxando assuntos diversos, quer somente ficar no local lhe observando. Quando não entrava no estabelecimento, transitava a sua frente, quer de motocicleta, quer de bicicleta, mas sempre com o mesmo objetivo, o de se aproximar e manter contato. Tamanha foi a obsessão criada por ele, que passou a pedir as mesmas comidas e bebidas da vítima. Em determinada data, conforme registrado em boletim de ocorrência, o suspeito chegou a lhe mandar um buquê de flores, que foi rejeitado e devolvido. Não satisfeito com tais atos, o suspeito passou a perseguir pelas redes sociais, que rapidamente foram bloqueadas, entretanto acessou a rede social do estabelecimento comercial que a vítima trabalha, que também foi bloqueado para ele”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, delegado Valdimar Chieppe.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial foi encaminhado ao sistema prisional.

