Operação da Ficco combate organização criminosa em São Mateus

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (28) a Operação “COLAPSO”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas com atuação predominante na cidade de São Mateus.

Expedidos pela 1ª Vara Criminal de São Mateus, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão preventiva nos municípios de São Mateus e Governador Valadares, em Minas Gerais.

As investigações tiveram origem a partir do compartilhamento de provas colhidas na Operação Mosaico, deflagrada pela FICCO/ES em 2024, que já havia identificado um complexo esquema criminoso envolvendo tráfico de drogas, armas, falsificação de documentos, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. A partir dela, verificou-se a existência de um grupo criminoso auxiliar com atuação no norte do Espírito Santo.

Na atual fase da investigação, constatou-se que um dos investigados mantinha sob seu comando um grupo estruturado de “gerentes” e fornecedores responsáveis por abastecer pontos de venda de entorpecentes em São Mateus e região.

Foram apreendidas 3 pistolas, 1 carabina calibre 12 e 1 fuzil calibre 556, além de munições.

O nome da operação, “COLAPSO”, faz referência à desestruturação sofrida pela organização criminosa com a atuação da FICCO/ES, resultando na desarticulação das suas bases financeira e operacional na cidade de São Mateus.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

