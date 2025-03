Polícia Civil deflagra Operação ‘Eclipse” na Grande Vitória

A Polícia Civil (PC), realizou na madrugada desta sexta-feira (14) a Operação ‘Eclipse” nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Vila Velha. A operação contou com a participação do Subsecretario de Inteligência, delegado Romualdo Gianordoli.

O objetivo da operação foi cumprir 23 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão contra indivíduos investigados pelo fornecimento de drogas, especialmente aquelas “gourmet”.

Até o momento, cinco pessoas foram presas, investigadas pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros.

No bairro Fradinhos, em Vitória, um homem de 34 anos foi capturado, em cumprimento de mandado de prisão. Na residência foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros. Outro alvo, de 28 anos, foi preso no bairro Mata da Serra. no município da Serra.

A operação segue em andamento e novas informações serão adicionadas posteriormente.

