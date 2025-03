Homem é preso em flagrante por receptação e cárcere privado em Vitória

Um homem de 25 anos, suspeito dos crimes de receptação, cárcere privado qualificado e descumprimento de medida protetiva, foi detido durante uma operação policial realizada na manhã da última quinta-feira (6), no bairro Itararé, em Vitória.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 3º Distrito Policial (DP) de Vitória, localizado na Praia do Canto, com apoio de policiais civis do 4º Distrito Policial, localizado em Goiabeiras, do 5º Distrito Policial, localizado em Jardim Camburi, e da 1ª Delegacia Regional de Vitória.

A operação foi deflagrada após investigações apontarem o envolvimento do suspeito em um furto a uma loja de celulares localizada no bairro Mata da Praia, em Vitória, ocorrido no dia anterior, quarta-feira (05). Na ocasião, dezenas de aparelhos celulares foram furtados.

Durante as diligências, os policiais localizaram na residência do suspeito diversos aparelhos telefônicos provenientes do crime, além de uma balaclava comumente utilizada em assaltos. Ainda no local, além dos indícios de envolvimento no furto, a polícia encontrou a ex-companheira do suspeito de 21 anos, mantida em cárcere privado.

De acordo com o titular do 3º Distrito Policial (DP) de Vitória, localizado na Praia do Canto, delegado Diego Bermond, o autuado apresenta antecedentes criminais por associação criminosa, tráfico de drogas, receptação, roubo e corrupção de menores. Além disso, foi representada a sua prisão preventiva.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

