Tentativa de sequestro causa pânico em Guaçuí; veja o que diz a PC

Os moradores de Guaçuí estão assustados com relatos de tentativa de sequestro de crianças na cidade. Uma mãe usou suas redes sociais para relatar um susto que passou com seu filho na tarde da última segunda-feira (3).

A criança contou, em uma gravação da mãe, que estava andando de bicicleta quando um homem, em um veículo de cor branca, se aproximou e o chamou para dar ‘uma voltinha’ de carro.

Ainda de acordo com a criança, o homem, que estava acompanhado de outra criança, ficou insistindo para que ele entrasse no carro. Um morador percebeu a situação e reconheceu a criança. Ao notar a presença do morador, o suspeito fugiu do local.

A testemunha foi até a casa da mãe da criança e contou o ocorrido. Nesse momento, o menino já estava em segurança na casa da avó materna.

A mãe contou à reportagem do AQUINOTICIAS.COM que não registrou um boletim de ocorrência, pois, segundo ela, algumas câmeras de segurança próximas ao local não estavam funcionando. Já outras funcionam por sensor de presença e não detectaram nada. Ela ainda disse que está muito preocupada e com medo.

“Como mãe, estou preocupada demais, pois meu filho já viu essa pessoa outras vezes aqui no bairro, inclusive aqui mesmo na pracinha. Ele me informou que esse rapaz não é velho, ele é jovem e até parece um adolescente”, disse.

O que diz a Polícia Civil

Como não foi feito um boletim de ocorrências, a Polícia Civil não consegue investigar o caso, já que não tem caso registrado. A Polícia Civil precisa de dados como horário, local, características do autor e do veículo, para tentar conseguir imagens de segurança e dar início à investigação.

