Homem é preso no aeroporto por atos de violência e ameaça; veja vídeo

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (10), um homem que praticou atos de violência e ameaças que comprometeram a segurança aeroportuária no Aeroporto de Vitória.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h30, quando o passageiro, após chegar atrasado ao embarque — já encerrado — iniciou uma série de agressões verbais e físicas contra funcionários da companhia aérea, utilizando um “balizador de fluxo” na tentativa de forçar a entrada em uma aeronave que já se preparava para decolagem.

A ação violenta afetou diretamente os procedimentos de segurança aeroportuária e o fechamento das portas da aeronave, resultando em atraso na decolagem. O indivíduo ainda conseguiu acessar, sem autorização, uma área restrita do terminal, chegando até um dos portões de embarque, mas não obteve êxito em alcançar a aeronave, pois ingressou por local incorreto e não conseguiu forçar a porta que daria acesso ao interior da aeronave.

O homem foi detido por policiais federais e autuado pelos crimes de ameaça (art. 147), dano qualificado com violência (art. 163, parágrafo único, inciso I) e atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261), todos do Código Penal. Somadas, as penas podem ultrapassar oito anos de reclusão.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a Polícia Federal encaminhou o preso ao Sistema Penitenciário do Espírito Santo, permanecendo à disposição da Justiça Federal.

Vídeo: Divulgação PRF

