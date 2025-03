Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Marataízes

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e das Guardas Civis Municipais (GCM) de Presidente Kennedy e Marataízes.

A ação ocorreu no interior do município, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Na casa do suspeito, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com numeração suprimida, dez munições calibre .38 da marca CBC. Além disso, também foram encontradas, uma munição calibre .28 e quatro porções de uma substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 171,22 gramas.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Presidente Kennedy, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia também: Terror! Bandidos invadem residência e torturam moradora em Vargem Alta

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui