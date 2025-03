Hospital Geral de Linhares retorna com cirurgias eletivas

Devolver a dignidade para as pessoas que aguardam por uma cirurgia eletiva é a missão da Prefeitura de Linhares. O retorno das cirurgias eletivas no centro cirúrgico do Hospital Geral de Linhares (HGL).

A previsão é que sejam realizadas até o final deste ano de 2025 mais de 2 mil cirurgias em várias especialidades, entre elas pediátricas, vasculares, urológicas, ginecológicas e gerais. Todos os procedimentos são realizados com recursos próprios do Município.

O retorno das cirurgias contou com investimentos em novos equipamentos, medicamentos e na contratação de dois novos profissionais médicos. O objetivo é reduzir o tempo de espera dos pacientes que buscam por cirurgias eletivas, os conhecidos como procedimentos programados, de não urgência.

O objetivo é o de reduzir o tempo de espera dos pacientes por cirurgias eletivas, que são consideradas procedimentos programados, de não urgência. Agora são 27 profissionais médicos – 17 médicos cirurgiões e 10 médicos anestesiologistas envolvidos nos procedimentos cirúrgicos, além de enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Redução na fila de pacientes

O diretor-geral do Hospital Geral de Linhares, Alexandre Marim, destaca com satisfação a conquista do retorno das cirurgias eletivas e a importância dos investimentos na redução da fila de pacientes que aguardam pelos procedimentos, entre eles a remoção de mioma, útero, vesícula, hérnias, dentre outros.

“A saúde pública pode ser transformadora, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população. A conquista do retorno das cirurgias eletivas reflete o investimento da atual gestão em infraestrutura hospitalar, em equipamentos e na contratação de mão de obra qualificada. Estamos modernizando o Hospital Geral de Linhares e, muito em breve, estaremos garantindo que a população tenha acesso a serviços mais ágeis e de qualidade, como as cirurgias videolaparoscópicas que vai reduzir o tempo de internação hospitalar do paciente”, destacou Alexandre.

O diretor geral do HGL, Alexandre Marim (centro), com os médicos Marco Antônio Santos Oliveira (à esquerda) e Antonio Santo Biancardi Júnior (à direita).

Agilidade nos procedimentos eletivos

O diretor-geral explica que o Hospital Geral de Linhares (HGL) trabalha em várias frentes e linhas de ação para organizar a fila de espera e conseguir agilizar os procedimentos eletivos, sempre em parceria com as unidades básicas de saúde que é a porta de entrada dos pacientes.

Uma delas é a qualificação do paciente, com busca ativa daqueles mais antigos para avaliar corretamente a condição de cada paciente e diminuir a fila. Outra é sobre o tempo de espera para novos pacientes, com a intenção de não deixar acumular os procedimentos.

“Vamos avançar, e muito, na saúde de Linhares, ampliando a realização de cirurgias, levando os procedimentos mais próximos do cidadão linharense. Nosso trabalho é permanente, já que a fila é dinâmica. Quando um paciente está operando, outros estão entrando na fila”, disse.

Para o secretário municipal de Saúde, Phablo Gabriel Dobrovolsky, o retorno das cirurgias eletivas no HGL é um marco na saúde pública municipal para garantir que as pessoas tenham acesso rápido a cirurgias de que precisam, reduzindo o tempo de espera e melhorando a qualidade de vida dos linharenses.

Otimizar recursos

“Desde o primeiro momento, o prefeito Lucas Scaramussa colocou como meta aumentar o acesso das pessoas ao sistema público de saúde. Estamos trabalhando para tornar a área da saúde muito mais eficiente e otimizar recursos, facilitando o acesso e aumentando a qualidade dos nossos serviços. O retorno das cirurgias eletivas no Hospital Geral de Linhares confirma o nosso compromisso com a população de Linhares“, afirmou o secretário municipal de Saúde.

O prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, lembra que uma das plataformas da sua campanha foi a retomada das cirurgias eletivas no Hospital Geral de Linhares. E que com empenho, das equipes já transformaram em realidade nos três primeiros meses de gestão.

De acordo com Lucas, a retomada dos procedimentos busca levar o acesso à saúde para mais próximo dos cidadãos. “Esse é um grande momento para toda a população, porque, a partir de hoje iniciamos, com muita sensibilidade e dedicação, um trabalho de extrema importância para aliviar o sofrimento das pessoas que aguardam há meses e até anos para fazer a sua cirurgia”, disse.

