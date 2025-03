Idoso é investigado após agredir cachorro com pedaço de cano em Guaçuí

Um idoso de 73 anos é investigado pela Polícia Civil após uma denúncia de agressão a um cachorro em Guaçuí. O fato foi registrado por câmeras de segurança, e ele foi ouvido, acompanhado de um advogado, na manhã desta quinta-feira (13), na Delegacia do município.

O caso ocorreu na região central da cidade, próximo ao Teatro Municipal Fernando Torres, no dia 4 de março, e foi denunciado pelo dono do cachorro, no dia 7.

Segundo informações da Polícia Civil, foram quatro cachorros da raça pinscher fugiram de um imóvel quando o dono chegou em casa. Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver o momento em que os cães correm pela rua e um deles vai em direção ao idoso.

Quando os animais se aproximaram, o idoso atinge um deles com um pedaço de cano. O cachorro foi atingido no olho e ficou gravemente lesionado, de acordo com a Polícia Civil.

Durante o depoimento na Delegacia do município, ele contou que estava saindo da garagem, quando viu os cachorros correndo em sua direção. Como está com a perna machucada, ficou com medo da reação dos cães e usou o pedaço de cano para espantá-los, e que não teve nenhuma intenção de machucar o animal. Ele contou ainda que não tinha percebido que havia machucado o cachorro.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, e vai ouvir o dono dos animais ainda nesta quinta-feira (13). O idoso foi ouvido e liberado, mas vai responder pelo Artigo 32, parágrafo primeiro – A da Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão e multa. O caso deve ser concluído na próxima semana.

Veja o vídeo!

