Iema avança na implementação da Trilha Litorânea Capixaba no Sul do ES

Seguindo com o desenvolvimento da Rede Capixaba de Trilhas, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou, nesta quinta-feira (27), uma reunião com representantes dos municípios do litoral sul do Espírito Santo para discutir a implementação da Trilha Litorânea Capixaba no trecho sul. O encontro faz parte da estratégia para consolidar essa trilha de longo curso, conectando diferentes regiões e promovendo a valorização ambiental e turística.

Na reunião, foram debatidos os próximos passos para a estruturação da trilha nos municípios de Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Anchieta. Vale destacar que trechos já foram implementados em Marataízes e Piúma, representando avanços significativos no projeto. Além disso, uma reunião específica com representantes de Anchieta foi realizada anteriormente para o planejamento de alguns trechos adicionais.

“O próximo passo será a realização de visitas técnicas para avaliação em campo dos trechos que irão compor a Trilha Litorânea Capixaba no sul do Estado. A iniciativa continuará avançando, incluindo futuras reuniões com os municípios de Guarapari e Vila Velha, além de Vitória, para a conexão da trilha em toda a região litorânea”, destacou a coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Iema, Joseany Trarbach.

Além da implementação no sul do Estado, a Rede Capixaba de Trilhas prevê a expansão para o Trecho Norte. Para consolidar esse planejamento, está previsto um seminário no segundo semestre deste ano, reunindo especialistas, gestores e a sociedade civil para discutir o avanço do projeto e o fortalecimento das trilhas no Espírito Santo.

A Rede Capixaba de Trilhas é composta por um conjunto de trilhas interligadas e tem os objetivos de promover o turismo ecológico, fortalecer a preservação ambiental e valorizar o patrimônio cultural e natural das regiões contempladas. Com trilhas acessíveis para percursos a pé ou outros modos de viagem não motorizados, a Rede Capixaba proporciona aos visitantes uma experiência integrada à natureza. Também estará integrada ao sistema nacional da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – RedeTrilhas, ampliando o alcance e a conectividade das trilhas entre os estados.