Igreja Católica tem salão depredado e sofre furto de objetos em Guaçuí

O salão do Movimento de Cursinhos de Cristandade localizado em Guaçuí, no Caparaó, conhecido como Decolores, movimento da Igreja católica teve objetos furtados e foi depredado na noite da última quarta-feira (26).

De acordo com a coordenadora do projeto, Amanda Soroldoni, o pedreiro contratado para prestar alguns serviços na unidade chegou ao local e encontrou uma cena de verdadeira destruição. Inclusive, a obra a ser realizada seria justamente para reforçar a segurança do local, que já havia sido furtado recentemente.

Amanda contou que os voluntários já tentaram várias formas de evitar os furtos, como, por exemplo, cobrindo com tijolos as portas, que antes eram fechadas apenas com madeira. Entretanto, os suspeitos cerraram as grades de segurança.

Amanda também relatou que os roubos são constantes e, ao que parece, é que os responsáveis pelos atos estão cada vez mais à vontade para cometer os crimes. “É triste ver nossa cidade, que um dia foi tranquila, passar por essa situação.”

Os suspeitos furtaram:

Fiações elétricas e caixas de tomada;

Ventiladores, freezers e estufas (que foram destruídos);

Panelas, talheres, pratos, copos e demais utensílios de cozinha;

Eletrodomésticos, todas as botijas de gás e torneiras;

Toalhas, portas dos armários (que foram quebradas), vasilhames das estufas e vários itens de ferro, além de outros objetos que puderam ser retirados pelo buraco feito na estrutura.

“Um amigo cristão, engenheiro civil, se dispôs a avaliar o espaço e nos orientar sobre como reforçar a segurança. No entanto, não temos recursos financeiros para realizar essa obra. Somos um movimento dedicado a servir a Deus, evangelizar e acolher as pessoas nas comunidades. Tudo o que conseguimos vem por meio de doações ou dos almoços solidários que realizamos, mas agora, sem nossa cozinha, estamos impossibilitados de prosseguir”, explicou a coordenadora.

Além de mais segurança, a instituição também solicita o apoio da população para recuperar o que foi perdido.

“Faremos um levantamento detalhado de tudo o que é necessário para reforçar a segurança e concluir a obra. Após isso, contamos com a generosidade de cada um de vocês para nos ajudar a reerguer o espaço. Quando o salão estiver concluído, poderemos, então, reestruturar nossa cozinha. Aguardamos um posicionamento das autoridades e esperamos por justiça. Não apenas pelo nosso movimento, mas por toda a cidade de Guaçuí, que clama por segurança e paz”, finalizou Amanda.

Policiamento ostensivo rotineiro

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que atua com policiamento ostensivo rotineiro em todo o município de Guaçuí, além de operações e abordagens. “O comando da 1ª Companhia do 3º Batalhão está sempre à disposição da população para conversar e esclarecer qualquer dúvida sobre o trabalho desenvolvido no local”, diz trecho do comunicado.

