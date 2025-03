Inauguração de obras e mais investimentos em Jaguaré; entenda

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (7), no município de Jaguaré, na microrregião Nordeste, para inaugurar obras de construção, reforma e ampliação de escolas. Casagrande fez a entrega de obras de drenagem e pavimentação em 13 ruas, além da reforma do tradicional Estádio Conilon e também deu Ordem de Serviço para construção de uma quadra poliesportiva coberta.

“Essa é mais uma vinda à Jaguaré com diversas ações do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura. Na Educação, são reformas e ampliações de escolas para que possamos dar mais estrutura para nossa rede de ensino e toda a comunidade escolar. Somente pela educação que vamos gerar oportunidades e reduzir as desigualdades em nosso Estado. Vemos o quanto essa região tem crescido na área industrial, com portos e precisaremos de mão de obra especializada e somente através da educação chegaremos lá”, afirmou o governador.

Casagrande também falou sobre os demais investimentos no município. “As obras de drenagem e pavimentação têm feito a diferença na vida dos capixabas. Ter segurança de que não vai entrar água na sua casa deixa as pessoas com mais vontade de melhorar sua própria residência. Embelezando os lugares que ficam sem alagamento, sem poeira e sem barro. Também estamos fazendo investimentos no esporte com a reforma do campo e autorizando o início da construção de quadra poliesportiva. Eu sou um atleta amador e defensor do esporte para a saúde do corpo e da mente”, disse.

Investimentos

Uma das principais entregas foi a construção da Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Benedita dos Santos Silva, em Barra Seca. A unidade conta com 08 salas de aula, sala de informática, banheiros acessíveis, refeitório, quadra poliesportiva e outros espaços pedagógicos, beneficiando diretamente 400 crianças ao manter 250 vagas existentes e criar 150 novas no Ensino Fundamental. O investimento total foi de R$ 7,5 milhões com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (FUNPAES).

Também foi entregue a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Irmã Tereza Altoé. Ainda no município, o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI) tem impulsionado reformas e ampliações em unidades, como a Escola Comunitária Rural Municipal (ECORM) Japira, a ECORM Giral e a EMEF Orélio. O investimento total é de mais de R$ 6 milhões, contemplando a construção de novas salas, bibliotecas, refeitórios ampliados e áreas de lazer, beneficiando 640 crianças.

A agenda também contemplou a inauguração de obras nas áreas de infraestrutura. Foi inaugurada a drenagem e pavimentação de 13 vias públicas dos bairros Irmã Tereza Altoé e Seac. As vias receberam 1.020 metros lineares de rede de drenagem, poços de visita e calçamento em bloco de concreto e também com camada asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O investimento teve repasse de R$ 3,74 milhões por meio do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas.

No bairro Irmã Tereza Altoé, foram beneficiadas com obras as ruas Janaína Sessa, Antônia Cristina de Bona, Valdemar Medeiros, Vovô França, Assunta Venturini, Eugênio Salles, Japira, Constante Casagrande, Uirapuru, Zilda Sartório Altoé e Marilândia. Já no bairro Seac as obras foram executadas nas vias Itarana, Japira, Boa Esperança e Jequitibá. As áreas haviam sido apontadas pela Defesa Civil Municipal como sujeitas a alagamento. Assim, as intervenções foram essenciais para mitigar os impactos das mudanças climáticas e proteger a comunidade e seus recursos.

“A educação transforma. O conhecimento liberta! E quando essa educação e esse conhecimento são aplicados em um ambiente novo, seguro, confortável com salas de aulas modernas, laboratórios, biblioteca e um espaço esportivo para o lazer e a troca de ideias, tudo fica ainda melhor, tanto para os professores quanto para os alunos. A Escola Irmã Tereza Altoé, em Jaguaré, ficou um luxo! Parabéns aos profissionais e alunos que agora contam com uma escola novinha”, destacou José Eustáquio de Freitas, diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

De acordo com a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, as obras vão beneficiar cerca de 2.500 habitantes dos bairros. “Antes, os moradores sofriam com alagamentos causados pela falta de escoamento das águas em períodos chuvosos, devido à inexistência de rede de drenagem, e com dificuldade de circulação de veículos pela falta de pavimentação. Obras como essa proporcionam mais qualidade de vida e desenvolvimento aos municípios capixabas”, pontuou a gestora do Fundo Cidades.

O Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas é inserido no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas com o objetivo de realizar ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres, de prevenção a eventos hidrológicos extremos, e de conservação e revitalização de recursos hídricos, visando à preservação de vidas e à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado.

O município de Jaguaré também recebeu importantes investimentos na área esportiva com a inauguração da reforma do Estádio Conilon, realizada por meio de convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura Municipal. A praça esportiva, uma das principais do norte do Espírito Santo, é a casa do Jaguaré Esporte Clube, equipe que disputou este ano a primeira divisão do Campeonato Capixaba.

Com investimento de R$ 597 mil, as melhorias na praça esportiva incluíram a reforma dos vestiários, pintura das arquibancadas e de suas estruturas, além da reforma das cabines de imprensa.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a construção de uma quadra poliesportiva coberta no bairro Boa Vista II. O novo espaço contará com arquibancada, banheiros com acabamento em piso cerâmico, banheiros adaptados para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), bebedouros, pintura e iluminação adequada. A quadra terá uma área total de 8.820 metros quadrados e receberá um investimento de R$ 1,48 milhão.

“Estamos trabalhando para oferecer espaços de qualidade para os atletas e para a população. A reforma do Estádio Conilon valoriza o futebol capixaba e é uma forma de trazer uma experiência melhor para jogadores e torcedores. Já a nova quadra poliesportiva será um espaço essencial para incentivar a prática esportiva entre os moradores da região. Com uma estrutura de qualidade para treinos, também será uma oportunidade para os jovens que pensam no esporte de alto rendimento se desenvolverem”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Também estiveram presentes os prefeitos Marcos Guerra (Jaguaré), Davi Ramos (Vila Valério), Lubiana Barrigueira (Nova Venécia), Edilson Monteiro (Pinheiros), João Trancoso (Vila Pavão), Erivan Tavares (Conceição da Barra), Marcos Batista (São Mateus), Fernando Camiletti (Sooretama), Gutim Astori (Marilândia) e Claudio Rodrigues (Boa Esperança); o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Marcelo Santos, Hudson Leal, Raquel Lessa, Denninho Silva e Toninho da Emater; além dos secretários de Estado, Vitor de Angelo (Educação), Guerino Balestrassi (Recuperação do Rio Doce) e Felipe Rigoni (Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

