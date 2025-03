Workshop visa aprendizagem ativa e significativa no Espírito Santo

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (CEFOPE), realizou, na última semana, o Workshop de Metodologias Inovadoras 2025, reunindo professores coordenadores de inovação (PCIs) para uma imersão em práticas pedagógicas ativas e engajadoras.

A ação, que propiciou um ambiente colaborativo para a implementação de estratégias que incentivam a aprendizagem ativa e significativa, teve como objetivo capacitar os professores das novas Escolas do Futuro de 2025. A iniciativa fortalece a colaboração entre os professores e amplia o impacto das metodologias inovadoras nas Escolas do Futuro, consolidando um ensino mais dinâmico e adaptado às necessidades dos estudantes do século XXI.

“As metodologias ativas estimulam a colaboração, o pensamento crítico e a resolução de problemas, criando um ambiente de aprendizagem dinâmico e adaptável às necessidades dos alunos. Essa ação contribui para o aprimoramento das práticas pedagógicas e prepara os alunos para os desafios do século XXI”, comentou o professor Ramon Vieira Queiroz.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que propõe o desenvolvimento da Cultura Digital por meio de metodologias inovadoras e o uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.

A Escola do Futuro está inserida num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora, alinhadas à legislação educacional vigente e com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de Ensino. Um dos principais objetivos do Programa Escola do Futuro é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.

