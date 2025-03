Incaper fortalece protagonismo feminino na agropecuária capixaba

No Espírito Santo, as mulheres estão transformando o cenário da agropecuária, assumindo papéis de liderança e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento rural sustentável. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) tem sido um agente importante nesse processo, promovendo capacitação, geração de renda e inclusão produtiva para milhares de agricultoras familiares.

Em 2024, mais de 13 mil produtoras e trabalhadoras rurais do Estado foram alcançadas pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) do Instituto. Com isso, por meio de cursos, dias de campo e atendimentos que aprimoram as práticas agrícolas e ampliam o acesso a políticas públicas.



O avanço das mulheres no campo é nítido. Dados do Censo Agropecuário mostram um crescimento de 71% no número de estabelecimentos rurais liderados por mulheres no estado, saltando de 8.590 em 2006 para 14.661 em 2017. Esse avanço reflete a importância das políticas públicas e das iniciativas de capacitação e empoderamento feminino no setor.



“As mulheres estão presentes em todas as etapas da produção agropecuária, desde o cultivo até a comercialização, e o número das que assumem a gestão das propriedades rurais só cresce. Nosso papel é oferecer suporte e conhecimento para que elas se desenvolvam cada vez mais, garantindo autonomia, valorização e reconhecimento”, afirma o diretor-geral do Incaper, Alessandro Broedel.

Projetos que transformam vidas

Entre as iniciativas que fortalecem esse protagonismo, destacam-se projetos inovadores voltados à capacitação e geração de renda para as mulheres rurais.

Mulheres do Café

O projeto Mulheres do Café capacita cafeicultoras de todas as regiões do Estado para a produção de cafés especiais, promovendo a igualdade de gênero na cafeicultura, principal atividade agrícola do Espírito Santo.

“A valorização do trabalho feminino na cafeicultura abriu novas oportunidades de mercado e impulsionou a qualidade do café que produzo. Além disso, a troca de experiências com outras mulheres do setor, as feiras e oportunidades que o projeto nos proporciona me deram mais conhecimento e motivação para crescer e inovar no meu negócio”, afirma a produtora Ligiani Bissoli, participante do município de Afonso Cláudio.

O Mulheres do Café integra o Programa de Incentivo à Pesquisa, à Extensão, ao Desenvolvimento e à Inovação Agropecuária (Inovagro). Ação é uma iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Seag, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Mulheres do Cacau

No norte do estado, o Mulheres do Cacau capacita agricultoras para atuar na cadeia produtiva do cacau, desde o cultivo até a produção de chocolate. Por meio de cursos e unidades demonstrativas, as participantes aprimoram técnicas e conhecimentos, alavancando o empreendedorismo e melhorando as condições de produção e comercialização em municípios como Rio Bananal, Linhares e Colatina. A iniciativa nasceu da parceria entre a Secretaria da Agricultura (Seag) e o Incaper, por meio do projeto Elas no Campo e na Pesca. Atualmente, é realizada em parceria com o Banco do Nordeste e a Fundagres.

Fomento Rural

As mulheres são a maioria entre os beneficiários capixabas do Programa Fomento Rural, uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Atualmente, 400 famílias rurais de 45 municípios recebem apoio técnico e financeiro para desenvolver atividades produtivas.

Graças à iniciativa, Luziele Cassimiro e suas três irmãs vão conseguir produzir café conilon em Pacotuba. “Com o recurso do programa, conseguimos comprar materiais para implantar irrigação e encomendamos as mudas para iniciar o cultivo. Sem esse apoio, isso não seria possível. O café vai ser essencial para aumentar a nossa renda”, destaca Luziele.

Outras iniciativas

Em 2024, o Incaper, em parceria com a Seag, realizou a primeira edição do Elas na Pecuária. Um evento que busca reconhecer, capacitar e dar visibilidade às mulheres atuantes na cadeia produtiva do leite. Após estrear no município de Alfredo Chaves, o evento percorrerá outras regiões neste ano.



O Incaper também está colaborando com o Atlas das Mulheres do Espírito Santo, projeto da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM). A instituição tem a missão de mapear a realidade das mulheres rurais, incluindo representantes de comunidades quilombolas e indígenas. O objetivo é destacar a atuação da mulher na agricultura, pecuária e pesca, fortalecendo sua representatividade e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.

