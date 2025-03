Indivíduos são presos com armas de fogo em São Mateus

Nesta quinta-feira (6), policiais militares do 13º Batalhão apreenderam armas de fogo na cidade de São Mateus. A operação ocorreu no distrito de Barra Nova e no bairro Ribeirão.

Uma equipe do Grupo de Abordagem do 13º BPM, durante o patrulhamento preventivo, visualizou indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a chegada dos militares, tentaram empreender fuga.

Com eles, foram apreendidas duas pistolas, calibre 9mm, 72 munições do mesmo calibre, quatro carregadores de pistola, 14 buchas de maconha e três rádios comunicadores. Em outra situação, os suspeitos conseguiram se evadir, mas deixaram para trás um rifle calibre 22.

Duas pessoas foram detidas e encaminhadas, juntamente com os materiais apreendidos, à autoridade policial judiciária.

