Inflação pode ultrapassar teto da meta em 2024, com 70% de chance

O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira (27/3) o Relatório de Política Monetária (RPM), indicando que a probabilidade de a inflação ultrapassar o teto da meta neste ano é de 70%. A estimativa anterior, apresentada em dezembro, era de 50%.

Para o ano de 2026, a chance de descumprir os limites da meta também aumentou, passando de 26% para 28%. Embora o BC esclareça que essas probabilidades não representam o risco real de descumprimento da meta, elas servem como referência para avaliar os riscos das projeções.

Inflação subindo

Além disso, a estimativa para a inflação de 2025 foi revisada para 5,1%, ante 4,5% apontado anteriormente. A meta de inflação deste ano é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, de 1,5% a 4,5%. A meta será considerada cumprida se a inflação ficar dentro desse intervalo.

O BC observou que a inflação voltou a subir, o que gerou um aumento nas expectativas e tornou mais difícil a convergência para a meta. O aumento nas expectativas de inflação e a inércia das surpresas inflacionárias pressionaram as projeções, enquanto fatores como a alta da taxa de juros real, a apreciação do câmbio e a queda do preço do petróleo ajudaram a aliviar o impacto. O Banco Central prevê que a inflação continuará acima do limite superior da meta em 2025, com redução a partir do quarto trimestre, mas ainda acima da meta.

