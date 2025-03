InovaES: Bruno Lamas abre primeiro dia de evento em Vitória

O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, abriu, nesta terça (25), o primeiro dia da 7ª edição do InovaES, que está sendo realizada na Faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Vitória. Durante todo o dia, palestrantes debatem com o público temas voltados para o futuro das cidades inteligentes e expositores apresentam experiências inovadoras e tecnologias interativas no evento, que segue até esta quarta (26).

O secretário citou, na sua fala de abertura, ações e investimentos coordenados pelo Governo do Estado que promovem o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos municípios capixabas. “O Espírito Santo está entre os mais inovadores do país e tem investido fortemente em programas que fomentam o ecossistema de inovação, garantindo que a tecnologia e o conhecimento estejam acessíveis a todos os capixabas. O Inovapop, nosso programa de popularização da inovação, é um grande exemplo desse esforço, levando oportunidades para municípios do interior”, enfatizou.

Na feira, a Secti está promovendo ações dos CEETS (Centro Estadual de Ensino Técnico), do Formação Avançada; do CPID (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação); da UnAC (Universidade Aberta Capixaba); e programas de aceleração de startups Seedes e Sementes, bem como exposição e vendas de produtos de empreendedores do Qualificar-ES.

“Nosso compromisso é claro: investir em inovação é investir no futuro, em soluções tecnológicas para as cidades, na melhoria nos serviços públicos, na geração de empregos qualificados, no empreendedorismo e no fortalecimento da nossa economia. E eventos como o InovaES são fundamentais para consolidarmos essa estratégia, conectando governo, academia, setores produtivos e a sociedade”, disse Bruno Lamas.

O InovaES tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti); do Sebrae, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Faculdade Estácio de Sá. Para 2025 está prevista, ainda, a realização do InovaES nos municípios de Serra (maio), São Mateus (agosto) e Colatina (setembro).

Confira a programação desta quarta-feira (26)

9h – Abertura do evento ao público

9h50 – Palestra “Cidades Inteligentes e Sustentáveis” – com Dr. Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves

10h40 – Palestra “Empreendedorismo e Mercado de Trabalho nas Cidades Inteligentes” – com Rodrigo Rubens da Silva, consultor do Sebrae

11h30 – Rodada de Negócios

12h00 – Intervalo para almoço

14h – Palestra “O Conhecimento na Era da Inovação” – com Dr. Henrique Monteiro Cristovão

14h50 – Palestra “Como aliar Inteligência Artificial, Criatividade e Metodologias Ágeis?” – com o Me. Renisson Rodrigues de Souza, professor da Faculdade Multivix e instrutor de Tecnologia, no Senai/Vitória

15h40 – Palestra “Inovação e Tecnologia: Construindo As Cidades Inteligentes do Futuro” – com Alexandre Alves Valente, gerente de Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cariacica

16h30 – Palestra “A Transformação Digital na Indústria do Aço e seu Impacto nas Cidades Inteligentes” – com o Me. Roger Alex de Castro Freitas, da ArcelorMittal Tubarão

17h20 – Rodada de Negócios

18h – Encerramento da Feira