Inscrições abertas para Curso de Musicalização Infantil na Fames

Estão abertas inscrições para o ingresso no curso de Musicalização Infantil da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Neste ano, estão disponíveis 48 vagas para o Nível I, sendo 24 vagas para o turno vespertino e 24 para o turno matutino.

Podem se candidatar crianças que vão cursar o 2º ou o 3° ano do Ensino Fundamental em 2025. O pai ou responsável deve realizar a inscrição gratuitamente no site da Musicalização Infantil (musicalizacao.fames.es.gov.br), até o próximo dia 16 de março.

Cartão de Inscrição da criança deverá ser retirado pelo representante nos dias 18 e 19 de março, das 8h às 12h e das 13h às 16h. A seleção se dará por sorteio, com a presença de todos os pais, no dia 26 de março, na Fames.

Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital, publicado no site da Musicalização infantil e no site da Fames (fames.es.gov.br)

Serviço

Processo Seletivo Musicalização Infantil 2025

Inscrições on-line: musicalizacao.fames.es.gov.br

Período de inscrição: Até 16 de março

Contatos: [email protected]

