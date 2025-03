Inscrições abertas para Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde em Guaçuí

O município de Guaçuí, no coração do Caparaó capixaba, se prepara para receber um dos eventos mais relevantes do setor no Espírito Santo: o PROINTEC Saúde In Foco – Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde, que será realizado nos dias 3 e 4 de abril, no Centro de Eventos de Guaçuí.

Inscrições abertas

As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Interessados em participar podem garantir sua vaga por meio do link: https://curt.link/GqfOk

O seminário reunirá especialistas, pesquisadores e profissionais da área da saúde, promovendo debates e reflexões sobre os avanços mais recentes em ciência, tecnologia e inovação no setor. Temas como ciência da felicidade, robótica, startups e soluções tecnológicas aplicadas à saúde estarão no centro das discussões.

Promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), o evento também conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí, além do portal AQUINOTICIAS.COM.

Oportunidade única

O PROINTEC Saúde In Foco é uma oportunidade única para estudantes, profissionais da saúde, gestores públicos e empreendedores se conectarem com as tendências que estão moldando o futuro da área, promovendo melhorias no atendimento, qualidade de vida e no desenvolvimento de novas tecnologias.

Serviço

Evento: PROINTEC Saúde In Foco – Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde

Data: 03 e 04 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Entrada: Franca

Inscrições gratuitas: https://curt.link/GqfOk

