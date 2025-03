Instituições no ES se unem para combater golpes de falsos advogados

Com o aumento no número de golpes de falsos advogados, instituições públicas do Espírito Santo se uniram para fortalecer as ações de proteção às vítimas e combater esse crime crescente. A iniciativa teve início com o convite da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que recebeu, na sede da organização, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., a presidente da OAB, Erica Neves, além de representantes do Ministério Público, Polícia Civil e advogados.

Golpe do Falso Advogado

O encontro teve como objetivo definir ações estratégicas para proteger as vítimas do chamado “Golpe do Falso Advogado”. Durante a reunião, foi criado o Comitê de Trabalho, Prevenção e Combate ao Golpe do Falso Advogado. Esse grupo será responsável por reunir e encaminhar dados às autoridades competentes, promovendo uma ação integrada e mais eficiente contra o crime.

Entre as principais medidas preventivas discutidas, destaca-se a implementação de mecanismos de verificação de identidade para o acesso público aos processos eletrônicos. A ideia é reforçar a segurança nos sistemas, adotando práticas de verificação semelhantes às utilizadas nos processos físicos, a fim de evitar que golpistas se aproveitem das falhas para prejudicar a população.

